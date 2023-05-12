سقوط صواريخ للمقاومة في سديروت وعسقلان

غزة/سما/

ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الخميس بسقوط صاروخين أطلقتهما المقاومة الفلسطينية، في مستوطنتي "سديروت" و عسقلان، أحدهما سقط في شارع والآخر أصاب منزلاً.

وأوضحت المصادر بأن مبنى أصيب بشكل مباشر في عسقلان بفعل الصواريخ، كما أفادت هيئة البث "الإسرائيلية باندلاع حريق كبير في مستوطنة سديروت بعد سقوط أحد الصواريخ.