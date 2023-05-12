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سقوط صواريخ للمقاومة في سديروت وعسقلان

الجمعة 12 مايو 2023 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط صواريخ للمقاومة في سديروت وعسقلان



غزة/سما/

ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الخميس بسقوط صاروخين أطلقتهما المقاومة الفلسطينية، في مستوطنتي "سديروت" و عسقلان، أحدهما سقط في شارع والآخر أصاب منزلاً.

وأوضحت المصادر بأن مبنى أصيب بشكل مباشر في عسقلان بفعل الصواريخ، كما أفادت هيئة البث "الإسرائيلية باندلاع حريق كبير في مستوطنة سديروت بعد سقوط أحد الصواريخ.

وصرح مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن الحركة لديها من القدرة والقوة العسكرية والتصميم لتصعيد المواجهة بصورة تفاجئ الجميع اذا استمر العدوان.

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بقصف المستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

#صواريخ المقاومة #غزة

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