الإعلام الحكومي يُعلن عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

استعرض المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة 12 مايو 2023، تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحديث الأضرار الناتجة عنه، محذراً من استمرار العدوان المتواصل لليوم الرابع توالياً.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مؤتمر صحفي: "وصل إجمالي عدد الشهداء 31 شهيدا واصابة 109 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

وبين معروف، أن العدوان نجم عنه أضرار حصرتها الطواقم الحكومية الميدانية حسب التالي:

- الإسكان: 8 مباني 28 وحدة هدم كلي تضرر 532 وحدة منها 37 غير صالحة للسكن و495 جزئي وبليغ.

- توقف العملية التعليمية بشكل كامل وإصابة وتضرر عدد من المدارس جراء القصف في المناطق المحيطة بها.

- توقف الصيد لليوم الرابع ما أفقد 3500 صياد مصدر رزقهم.

- تواصل العدوان منع تصدير أكثر من 600 طن من المنتجات الزراعية.

وأوضح معوف، ان الطواقم الحكومية حافظت على جاهزيتها ومتابعتها لمجريات وتطورات العدوان، وقد قامت بالتالي:

- تلقى الرقم الوطني 109 عدد 2196 اتصالا تم التعامل معها وتحويلها لمتابعة جهات الاختصاص.

- تعاملت الشرطة مع 269 اشارة ومهمة ميدانية، فيما خرجت طواقم الدفاع المدني 53 مهمة عمل ميداني.

- نفذ الشق المدني 1428 معاملة منها 407 معاملات احوال مدنية و1031 معاملة جوازات.

- تعاملت التنمية الاجتماعية مع 90 أسرة فقدت بيوتها وتم بشكل عاجل تسليم مبالغ إسعافية عاجلة لأصحاب بيوت المهدمة وتوفير بدل إيجار.

- حماية المستهلك قامت بـ 26 جولة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحررت 22 محضر ومخالفة.

- خرجت طواقم البلديات في 79 مهمة عمل ميدانية لفتح شوارع أو إصلاح خطوط مياه وصرف صحي تضررت جراء القصف.

- خرجت طواقم شركة الكهرباء في 183 مهمة عمل ميداني للتعامل مع تداعيات القصف على شبكات الكهرباء.

وجدد معروف، التحذير من تداعيات إيقاف شركة الكهرباء عن العمل والأزمة الإنسانية في ظل إيقاف مولد عن العمل من المولدات العاملة في الشركة في محاولة لإطالة عمل المحطة بما يتوفر من وقود.

وأكد أنه لن يتجاوز عمل محطة الكهرباء 72 ساعة ما لم يتم إدخال إمدادات الوقود بشكل عاجل حتى تتمكن الشركة من العمل وإيصال الكهرباء كما المعتاد.

وأشار معروف، إلى أن محطة التوليد توقفت أحد توربيناتها عن العمل مما سيؤثر على ساعات وصل الكهرباء وفاقم من هذا الوضع تعرض بعض الشبكات والخطوط للقصف كما حدث الليلة الماضية من خروج خط بقدة 5ميجاوات عن العمل وعودة بعد محاولات مضنية من العمل للعمل

وأوضح أن توقف محطة الكهرباء سيتسبب بأزمة إنسانية كبيرة على كافة القطاعات الصحية والخدماتية والبيئية، حيث ستضر محطات المعالجة لضخ المياه العادمة للبحر.

وحول رسالة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة وحديثه عن قلقه من الأزمة الإنسانية التي سيسببها توقف محطة الكهرباء في قطاع غزة، أكد معروف على أنه ليس المطوب من المجتمع الدولي أن يبدي قلقاً "بل عليها أن تبداً تحركاً جاداً لوقع عدوان الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وإنهاء حالة الحصار منذ سنوات طويلة".‏