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حزب العمال التونسي يدين جرائم الاحتلال في فلسطين

الجمعة 12 مايو 2023 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب العمال التونسي يدين جرائم الاحتلال في فلسطين



تونس/سما/

أدان حزب العمال التونسي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل.

وقال حزب العمال في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن جرائم الاحتلال تعكس الطبيعة النازية للمحتل الذي تتصاعد أزماته الداخلية، والتي لا ترى حكومته وجيشه من حل لها سوى تكثيف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني.

وتوجه بالتحية إلى الشعب الفلسطيني، داعيا إلى توحيد الصفوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي، داعيا كافة القوى التقدمية في تونس والوطن العربي والعالم إلى تصعيد كل أشكال الاسناد والدعم لفلسطين.

#تونس

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