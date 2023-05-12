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حماس: المعركة مفتوحة مع الاحتلال

الجمعة 12 مايو 2023 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المعركة مفتوحة مع الاحتلال



غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع،  اليوم الجمعة، إنّ المعركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي ورسالة المقاومة الموحدة وصلته.

وأضاف القانوع، في حديث إلى الميادين، أن المقاومة الفلسطينية موحدة والغرفة المشتركة تدير المعركة بحكمة.

ولفت إلى أن الاحتلال في أزمة حقيقية، ومشاكله الداخلية ستشتد، وهو يدرك تماماً الوحدة الميدانية للمقاومة.

ووفقاً له، فإن المقاومة تؤكد وحدتها الميدانية، مضيفاً أنها أرسلت رسالتها الموحدة للاحتلال منذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة.


وقال القانوع إن "هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني وعلى كل الساحات أن تنخرط لمواجهته".

#القانوع #حماس #الجهاد الاسلامي

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