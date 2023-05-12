إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية ان عدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.

في قلقيلية ، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، وآخران بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المشاركين، ما أدى لإصابة شاب (21 عاما) برصاصة في قدمه، نقل على إثرها الى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس.

وأضاف أن جيش الاحتلال أطلق أيضا الرصاص المعدني ما أدى لإصابة شابين، إضافة إلى الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينهم نساء وأطفال عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وعدوانه على قطاع غزة، حيث ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية الغاضبة.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بيت أمر شمال الخليل، بعد منع جيش الاحتلال الإسرائيلي مرور جنازة مواطنة عبر المدخل الذي أغلقه الجنود.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.