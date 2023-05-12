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سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85".. جيش الاحتلال: المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى

الجمعة 12 مايو 2023 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85".. جيش الاحتلال: المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى



غزة/سما/

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  اليوم الجمعة، النقاب عن صاروخ "براق 85".

وقال سرايا القدس في تصريح مقتضب: براق (85) BORAQ صنع بأيدي مجاهدي سرايا القدس.

ونشرت تفاصيل عن الصاروخ، حيث أن مداه يصل إلى 85 كيلو متر، وقطره220 ملم، ووزن الرأس الحربي للصاروخ يصل إلى 40 كيلو غرام، لافتة إلى أنه دخل الخدمة في 2019.

 

وتزامنا مع إعلان سرايا القدس عن صاروخ "براق 85 "، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: نقدر أنه سيكون هناك المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى، نطلب من الجمهور الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، جاء ذلك وفق ما أوردته موقع القناة 7 العبرية مساء اليوم.

#غزة

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