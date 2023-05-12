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جيش الاحتلال: إطلاق 970 صاروخ من غزة

الجمعة 12 مايو 2023 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: إطلاق 970 صاروخ من غزة



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن الفصائل الفلسطينية، أطلقت حتى الآن 970 صاروخا من قطاع غزة تجاه الأراضي الأراضي المحتلة، مدعيا أنه  تم اعتراض 269 منها بواسطة منظومة القبة الحديدية.


وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن الفصائل أطلقت 970 صاروخا من القطاع، اجتاز 761 منها الحدود، حتى الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش).


وزعم أن منظومة القبة الحديدية أسقطت 296 صاروخا، فيما سقط 181 صاروخا داخل القطاع (1 من كل 5 صواريخ).


وقال الجيش إنه هاجم منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية "الدرع والسهم" فجر الثلاثاء الماضي 254 هدفا في قطاع غزة. وفق زعمه

#اسرائيل #الجيش الاسرائيلي

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