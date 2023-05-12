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نصر الله: لن نتردد في تقديم المساعدة لغزة في أي وقت تفرض المسؤولية ذلك

الجمعة 12 مايو 2023 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: لن نتردد في تقديم المساعدة لغزة في أي وقت تفرض المسؤولية ذلك



بيروت/سما/

أكد الأمين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن حزبه لن يتردد في تقديم المساعدة لفصائل المقاومة بغزة في أي وقت تفرض المسؤولية ذلك.

وقال  نصر الله خلال حديثه في الذكرى السابعة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين، : معركة غزة مهمة وتأثيراتها لا تقتصر على القطاع بل على عموم المنطقة، ونحن على اتصال دائم بقيادة المقاومة في غزة ولن نتردد في تقديم المساعدة في أي وقت تفرض المسؤولية ذلك.

وتوجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى السابعة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين،   بالتبريك إلى الشعب الفلسطيني وقيادات المقاومة ومجاهديها بالشهداء الذي قضوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي، كما عزّى باستشهاد الأسير خضر عدنان.

وقال السيد نصر الله، إنّ "العدو الإسرائيلي هو من بدأ العدوان في هذه الجولة باغتيال القادة الشهداء في سرايا القدس و7 نساء وأطفال"، مشيراً إلى أنّ "نتنياهو يسعى من خلال العدوان إلى معالجة التشتت في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه الشعبي".

ورأى أنّ "الاحتلال يسعى إلى ضرب البنية القيادية لسرايا القدس وتدمير قوتها الصاروخية، ويفترض أن العدوان سيؤدي إلى إضعاف قيادة حركة الجهاد الإسلامي وترميم الردع مع غزة".
 
وتابع أنّ "قيادة حركة الجهاد الإسلامي تعاطت بشكل حكيم وهادئ بعد اغتيال القادة في سرايا القدس، وتواصلت مع قيادة كتائب القسام كي يكون الموقف موحداً".

وأكد السيد نصر الله أنّ "العنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة"، مشيراً إلى أنّ"وحدة الموقف لدى فصائل المقاومة فوتت على الاحتلال تحقيق أهدافه". 

كما ذكر أنّ "فصائل المقاومة تمتلك قدرة كبيرة على ترميم بنيتها القيادية السياسية والعسكرية بسرعة".

#حسن نصر الله

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