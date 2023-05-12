هنية يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني

الدوحة/سما/

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الجمعة اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي نقل رسالة تضامن ووقوف من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وبحسب بيان صادر عن حركة حماس أشاد عبد اللهيان خلال الاتصال بصمود غزة وما تسجله مقاومتها من بطولة في المواجهة الجارية مع الاحتلال.

من جانبه عبر هنية عن شكره على الاتصال وتثمينه لموقف الجمهورية ورسالة الرئيس، وأكد له بأن العدو يتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم.

وأكد هنية أن المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية، داعيًا بالرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى.