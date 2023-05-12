شهيدان و5 إصابات بينهم قيادي بارز في سرايا القدس باستهداف الاحتلال شقة سكنية غرب غزة

غزة/سما/

استشهد مواطنان، وأصيب 5 آخرون إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في بناية مكونة من 7 طوابق في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول شهيدين ، و5 اصابات الى مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الأخير في حي النصر، مما يرفع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي إلى 33 شهيدًا و نحو 110



وذكر مصدر في المقاومة لقناة الجزيرة أنه تم اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس في القصف الذي استهدف شقة سكنية بحي النصر.

ويعتبر هذا الاغتيال هو السادس لقياديين في "سرايا القدس" منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

يتبع..

يتبع..