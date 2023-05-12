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الجهاد الإسلامي توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 12 مايو 2023 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

وجهت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي، رداً على استهداف وتدمير البيوت السكنية في قطاع غزة.

وقالت الجهاد الإسلامي في تصريح مقتضب "سيتلقى عمق العدو مزيدًا من الضربات ردًا على استهداف وتدمير البيوت السكنية."

جاء ذلك في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة، وسط أنباء عن ارتقاء عدد من الشهداء والاصابات.

وفي السياق قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في رسالة للاحتلال عبر تليجرام: "سنزلزل أمنكم وندك كيانكم".

#الجهاد الاسلامي

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