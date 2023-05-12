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الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال في ناحال عوز بشكل مباشر (فيديو)

الجمعة 12 مايو 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال في ناحال عوز بشكل مباشر (فيديو)



غزة/سما/

شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على قطاع غزة، وسط تقارير إسرائيلية بأنها تستهدف منازل قادة في حركة "الجهاد الإسلامي".

وزعمت قناة كان العبرية أن الجيش الإسرائيلي هاجم مقر المسؤول عن إطلاق الصواريخ بحركة الجهاد الإسلامي في رفح

وأفادت شهود عيان بأن الاحتلال شن غارة جديدة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمالي القطاع، ومنزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحوا أن الاحتلال دمر بعدد من الصواريخ منزلا يعود لعائلة طه في مخيم جباليا؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما دمر منزلا يعود لعائلة الحشاش، في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية تجاه مدن ومستوطنات الغلاف، فيما أفادت مصادر صحفية بأن المقاومة تواصل دك غرف التحكم والسيطرة وأعمدة الارسال ومرابض الآليات في موقع ناحل العوز بقذائف المدفعية".

وأعلنت المقاومة الفلسطينية ضمن معركة ثأر الأحرار، مسؤوليتها عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف من العيار الثقيل مؤكدة وجود إصابات دقيقة ومباشر.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن طائرة مسيرة شاركت في الهجوم على موقع ناحل عوز العسكري.

يتبع..

   

#غزة

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