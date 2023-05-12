نتنياهو يعلق على العدوان: مستمرون.. إسرائيلي: إذا كان كل ذلك أمام الجهاد فماذا أمام حماس ؟!".

القدس المحتلة/سما/

علّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي، في تغريدة على حسابه عبر تويتر بالقول: "مستمرون".

ويواصل نتنياهو عقد سلسلة من المشاورات الأمنية على عدة مستويات، وأجرى مداولات أمنية ثلاثية مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، ووزير الأمن، يوآف غالانت، في منزل الأخير.

وجاء ذلك خلال مشاركة نتنياهو وقادة أجهزة أمنية، ووفد عن "الليكود" والحكومة، في مجلس عزاء والدة غالانت، التي توفيت أمس، الخميس.

وفي السياق، قام إسرائيليون بماهجمة نتنياهو وآخرون يسألونه متى ستتوقف العملية؟



ومغرد إسرائيلي يُعلق علي التغريدة "إذا كان أمام الجهاد الإسلامي كل ذلك .. فماذا أمام حماس وغيرها؟!".

وأشارت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، إلى مخاوف إسرائيلية من إمكانية انضمام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جولة المواجهة الحالية في قطاع غزة لصد عدوان الاحتلال، إذا ما فشلت محادثات التهدئة مع حركة "الجهاد الإسلامي" عبر الوسيط المصري.

وبحسب التقرير فإن التوجيهات التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتوسيع الهجمات على غزة، تأتي لدفع الوسيط المصري إلى زيادة الضغط على حركة "الجهاد الإسلامي" للموافقة على وقف إطلاق النار.

في المقابل، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضغط الداخلي المتزايد على حماس، قد يدفعها للانضمام إلى جولة القتال الحالية، وكلما استمرت المعركة فإن "إسرائيل تخاطر" بدخول حماس على خط المواجهة، بحسب ما جاء في موقع "واينت".