مفتي عمان يبعث برسالة إلى المقاومة بغزة

غزة/سما/

بعث مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بتحية “إكبار وإجلال” للمقاومين الفلسطينيين في غزة، على خلفية الأحداث الأخيرة في القطاع وردهم على العدوان الإسرائيلي.

وعلى حسابه في “تويتر”، نشر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانا قال فيه: “بكل إكبار وإجلال نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر الصلد فجرعوهم غصص الهزيمة وأذاقوهم مرارة الهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف، وتألف القلوب واتحادها كالقلب الواحد”.

وأضاف مفتي عمان في بيانه: “ونحيي معهم كل من عزز مواقفهم وساند جهادهم من الأحرار الأبطال، ولا ننسى أن نطالب المسلمين جميعا بشد أزرهم ومساندة كفاحهم، فإن هذه معركة الأمة جميعا، ومع ذلك نثق أن ملائكة الله يقفون معهم، ويساندون جهادهم، ويثبتون قلوبهم وأقدامهم”.

وفي تغريدة سابقة قبل أيام، أشاد الشيخ الخليلي بالمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن آيات القرآن الكريم تبشر بـ”زوال المحتل”.

وقال إن “آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون”.

ودعا “المحتلين” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى “أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وإلا فإن العاقبة لا يعلمها إلا الله”.

وأضاف: “على الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم”.