  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مفتي عمان يبعث برسالة إلى المقاومة بغزة

الجمعة 12 مايو 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي عمان يبعث برسالة إلى المقاومة بغزة



غزة/سما/

بعث مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بتحية “إكبار وإجلال” للمقاومين الفلسطينيين في غزة، على خلفية الأحداث الأخيرة في القطاع وردهم على العدوان الإسرائيلي.

وعلى حسابه في “تويتر”، نشر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانا قال فيه: “بكل إكبار وإجلال نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر الصلد فجرعوهم غصص الهزيمة وأذاقوهم مرارة الهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف، وتألف القلوب واتحادها كالقلب الواحد”.

وأضاف مفتي عمان في بيانه: “ونحيي معهم كل من عزز مواقفهم وساند جهادهم من الأحرار الأبطال، ولا ننسى أن نطالب المسلمين جميعا بشد أزرهم ومساندة كفاحهم، فإن هذه معركة الأمة جميعا، ومع ذلك نثق أن ملائكة الله يقفون معهم، ويساندون جهادهم، ويثبتون قلوبهم وأقدامهم”.

 

 

 

وفي تغريدة سابقة قبل أيام، أشاد الشيخ الخليلي بالمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن آيات القرآن الكريم تبشر بـ”زوال المحتل”.

 وقال إن “آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون”.

ودعا “المحتلين” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى “أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وإلا فإن العاقبة لا يعلمها إلا الله”.

وأضاف: “على الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم”.

 

#غزة #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

عضو كنيست: مستعد منح غزة مطار وميناء بحري غداً بشرط..

التاسعة بتوقيت البهاء.. دعوات جماهيرية لاعتلاء أسطح المنازل للتكبير دعماً لمقاتلي "سرايا القدس"

مصادر: تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار خلال الساعات القادمة

الاحتلال ينشر تحقيقاته الأولية حول صاروخ "رحوفوت"

مزهر يشكف شروط الجبهة الشعبية للتوصل لوقف اطلاق النار

إعلام إسرائيلي: ارتفاع طلب المساعدة من الصدمة 550% .."لقد تورّطنا" وثقة الجهاد الإسلامي تزداد

ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات في استهداف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-12_13-16-25

نتنياهو يعلق على العدوان: مستمرون.. إسرائيلي: إذا كان كل ذلك أمام الجهاد فماذا أمام حماس ؟!".

قصف

"الجهاد الإسلامي" : نناقش مقترحا مصريا للتهدئة

المقاومة تقصف "القدس" المحتلة" و "إسرائيل" تستخدم صاروخ دفاعي بـ "مليون دولار"

صواريخ

مصدر إسرائيلي مطلع : "قد تنتهي محادثات التهدئة بـ‘تفاهمات شفهية‘"

7yECG

شهيد متاثرا باصابته .. عدوان إسرائيلي مستمر على غزة والأنظار مصوبة نحو القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية