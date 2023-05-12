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مسؤول إسرائيلي رفيع يهدد حركة حماس ويلوح بالتالي ..

الجمعة 12 مايو 2023 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي رفيع يهدد حركة حماس ويلوح بالتالي ..



القدس المحتلة / سما /

بعد عقد سلسلة من جلسات تقييم الأوضاع، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، "وقف محادثات وقف إطلاق النار في هذه المرحلة ومواصلة الهجمات في نفس الوقت".

هذا وأطلق مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الجمعة، تهديدات لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ملوحا بتوسيع دائرة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال بحق قادة فصائل المقاومة في غزة.

وقال المسؤول في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "الاغتيالات النوعية التي تستهدف قيادة حركة ‘الجهاد الإسلامي‘ هي أيضًا رسالة إلى حماس وغيرها من المنظمات التي تهدد بإلحاق الأذى بإسرائيل".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات الاحتلال هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 31 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و5 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت القدس وتل أبيب ومدن وسط البلاد.

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