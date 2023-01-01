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"الشعبية": ضربات المقاومة ليست إلا نذراً يسيراً مما أعدته

الجمعة 12 مايو 2023 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية": ضربات المقاومة ليست إلا نذراً يسيراً مما أعدته



غزة/ سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، "إن ضربات المقاومة التي طالت عمق الكيان الإسرائيلي، ليست إلا نذراً يسيرً مما أعدته لهذه المواجهة التي تخوضها دفاعًا عن شعبنا في كل مناطق تواجده".

وأضافت في بيان لها: "ليس أمام هذا العدو حلًا، إلا وقف حملته العدوانية على قطاع غزة، ومقاومة شعبنا الموحدة ستستمر وتتسع وتتصاعد في كل الساحات".

وفي إشارتها إلى أن الاحتلال هو من بدأ هذه الحملة العدوانية الإجرامية على قطاع غزة، قالت الشعبية: "لكن قوى المقاومة أعدت طويلاً لمواجهتها، وهي على أتم الاستعداد لمواجهة طويلة تتعمد فيها وحدة وتكامل  قوى المقاومة ونضال الجماهير الفلسطينية والعربية في كل الساحات".

وأضافت: "أبطال سرايا القدس وقادتها، وكل أبطال المقاومة بكافة تشكيلاتها، هم لحمنا ودمنا وعظمنا، لا نتحدث عن شراكة أو تنسيق بين قوى المقاومة فحسب ولكن عن دماء كل أبطال المقاومة التي امتزجت في ساحات المواجهة ضد العدو".

وأكدت الشعبية أن قوى المقاومة مجتمعة لم ولن تفرط بدم إنسان فلسطيني واحد، وسيعلم العدو ما الذي تعنيه وحدتها في كل ساحات المواجهة. وفق نص البيان.

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