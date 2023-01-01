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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 12 مايو 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، والإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قواته.

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