شهيد متاثرا باصابته .. توقف للصواريخ يصاحبه عدوان إسرائيلي مستمر والأنظار مصوبة نحو القاهرة

غزة/ سما /

استشهد صباح اليوم الجمعة الشاب عليان عطا ابو وادي "36" عاما متاثرا باصابته بقصف الاحتلال امس شمال قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، طوال ساعات الليل وصباح اليوم الجمعة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات جوية على أراضٍ زراعية وخالية خلال ساعات الليل، وصباح اليوم والتي كان آخرها في رفح جنوب قطاع غزة.

وسجلت عدة إصابات بفعل الغارات التي تطال أراضٍ مجاورة لمنازل المواطنين.

فيما توقف إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة منذ نحو الساعة العاشرة منذ مساء أمس الخميس، كما تذكر وسائل إعلام عبرية متطابقة.

ولا زالت حالة الترقب والأنظار تتجه إلى القاهرة، حيث تجري الاتصالات لمحاولة التوصل لإطلاق النار.