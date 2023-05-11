  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض على الحرارة لتصبح حول معدلها العام

الجمعة 12 مايو 2023 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على الحرارة لتصبح حول معدلها العام



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

التاسعة بتوقيت البهاء.. دعوات جماهيرية لاعتلاء أسطح المنازل للتكبير دعماً لمقاتلي "سرايا القدس"

مصادر: تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار خلال الساعات القادمة

من هو الشهيد علي غالي الذي اغتالته إسرائيل فجرا ؟

الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بالسعي لوقف القتال وهذا ما قاله مصدر سياسي اسرائيلي ..

عضو كنيست: مستعد منح غزة مطار وميناء بحري غداً بشرط..

مسؤول اسرائيلي : "لن نتوقف عن سياسة الاغتيالات ولن نعيد جثمان خضر عدنان" و لم نعد مصر بأي شئ

مزهر يشكف شروط الجبهة الشعبية للتوصل لوقف اطلاق النار

الأخبار الرئيسية

7yECG

شهيد متاثرا باصابته .. توقف للصواريخ يصاحبه عدوان إسرائيلي مستمر والأنظار مصوبة نحو القاهرة

عضو كنيست: مستعد منح غزة مطار وميناء بحري غداً بشرط..

903521384

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: من الصواب السعي لانهاء العملية ضد غزة

Fv5muTNXwAAE6jY

الاحتلال ينشر تحقيقاته الأولية حول صاروخ "رحوفوت"

photo_2023-05-11_23-59-35

الجهاد: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق للتهدئة حتى اللحظة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية