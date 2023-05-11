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عضو كنيست: مستعد منح غزة مطار وميناء بحري غداً بشرط..

الجمعة 12 مايو 2023 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: مستعد منح غزة مطار وميناء بحري غداً بشرط..



القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكنيست الإسرائيلي تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، أنه على استعداد منح قطاع غزة مطارًا وميناءًا بحريًا غدًا، في حال تمكنا من نزع السلاح من حركة حماس.

ونقلت اذاعة جيش الاحتلال اليوم السبت، عن فوغل قوله:" "لا أريد أن أضع نفسي في موقع مسؤولية عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة، لكن إذا تمكنا من نزع السلاح من حماس، أنا على استعداد لمنحهم مطارًا وميناءًا بحريًا غدًا، وإذا استمروا في إلحاق الضرر بنا، فويل لهم". وفق تعبيره.

وأضاف: "إذا لم تمر "مسيرة الأعلام" المقررة يوم 18 مايو الجاري بهدو ، وأدركنا أن حماس أو الجهاد الإسلامي يحاولان إيذاءنا، سنعود إلى نفس القرارات التي اتخذت الأسبوع الماضي، يجب ألا نرفع إصبعنا عن الزناد".

#غزة

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