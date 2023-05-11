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المنظومة الأمنية الإسرائيلية: من الصواب السعي لانهاء العملية ضد غزة

الجمعة 12 مايو 2023 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنظومة الأمنية الإسرائيلية: من الصواب السعي لانهاء العملية ضد غزة



القدس المحتلة/سما/

أعرب قادة المنظومة الأمنية في "إسرائيل"، عن أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية العسكرية  ضد قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، اتفق رؤساء المنظومة الأمنية؛ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار، أمس في نقاش مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية ضد قطاع غزة.

ووفق مصدر سياسي كان حاضرا في المناقشة قال: "" أن رئيس الشاباك رونان بار اتخذ موقفا أكثر حسما في هذه القضية."

وفي السياق، ذكر مصدر مطلع على تفاصيل النقاش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أكد لمراسل موقع والا العبري التصريحات التي تقول إن رئيس الشاباك بار أوصى في تقييمه للوضع الليلة الماضية بالسعي لإنهاء العملية في ضوء حقيقة أنه تم تحقيق معظم أهداف التدابير المضادة المستهدفة. وفق زعمه.

ووفق واللا العبري، أوصى رئيس الشاباك ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بأنه إذا لم يتم إطلاق النار من قطاع غزة ، فعلى إسرائيل الامتناع عن الهجمات من جانبها إلا لغرض إحباط إطلاق النار على إسرائيل".

#اسرائيل

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