الاحتلال ينشر تحقيقاته الأولية حول صاروخ"رحوفوت"

القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم تحقيقاته الأولية، حول الصاروخ الذي أصاب مبنى في مستوطنة رحوفوت شرق تل أبيب والذي قتل فيه مستوطنة وأصيب 8 آخرين أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري : "بحسب تحقيقنا الأولي ، تم إطلاق وابل من النيران ولم يتم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية مما أدى لإصابة المبنى، ما حدث هو خطأ تقني، حيث انطلق صاروخ الإعتراض ولكنه لم يصب الهدف.

وأضاف: "من حيث الصاروخ ؟ هو صاروخ صناعة محلية مداه 70 كم، يحمل رأسًا متفجرًا يصل إلى 20 كغم."