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الاحتلال ينشر تحقيقاته الأولية حول صاروخ"رحوفوت"

الجمعة 12 مايو 2023 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر تحقيقاته الأولية حول صاروخ"رحوفوت"



القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم تحقيقاته الأولية، حول الصاروخ الذي أصاب مبنى في مستوطنة رحوفوت شرق تل أبيب والذي قتل فيه مستوطنة وأصيب 8 آخرين أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري : "بحسب تحقيقنا الأولي ، تم إطلاق وابل من النيران ولم يتم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية مما أدى لإصابة المبنى، ما حدث هو خطأ تقني، حيث انطلق صاروخ الإعتراض ولكنه لم يصب الهدف.

وأضاف: "من حيث الصاروخ ؟ هو صاروخ صناعة محلية مداه 70 كم، يحمل رأسًا متفجرًا يصل إلى 20 كغم."

#صاروخ رحوفوت

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