بعد تدمير بيتها شمال غزة.. انتصار المصري: داري ومالي فداء لفلسطين وشبابها (فيديو)

في ليلتها الأولى التي قضتها خارج منزلها، لم يجد النوم طريقه إلى عين الحاجة انتصار المصري، بعد أن حوّلت غارة إسرائيلية منزل العائلة إلى كومة من الركام والحجارة المتناثرة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولانتصار من اسمها نصيب، وبصوت ممزوج بكثير من الصبر والإرادة، تقول "داري ومالي فداء فلسطين وشبابها.. راح البيت لكن الكرامة باقية"، هكذا تردد السيدة الفلسطينية البالغة من العمر (65 عاما) وتكنى بـ"أم راني".

منذ اللحظة الأولى التي رأت فيها انتصار منزلها المكون من 3 طوابق يتهاوى أمام ناظريها، لم يتوقف لسانها عن ترديد: "اللهم أجرنا في مصيبتنا.. اللهم عليك بإسرائيل وأعوانها.. اللهم سلّم شبابنا".

وعلى مدار الأيام الثلاثة من العدوان الذي بدأته إسرائيل على غزة غدرا، فجر الثلاثاء الماضي، يلاحظ تناميا في عمليات استهداف المنازل والشقق السكنية الآمنة، وقد استشهد حتى اللحظة 30 فلسطينيا وجرح 94 آخرين بجروح، في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة.

Gaza| Zein's Grandmother "Intisar Almasri" commenting on the bombing of her family's house:



"There is nothing that can subjugate the Palestinian people. We won't surrender"