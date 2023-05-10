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حاخام إسرائيلي يشن هجوما عنيفا على مصر والعرب

الجمعة 12 مايو 2023 05:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام إسرائيلي يشن هجوما عنيفا على مصر والعرب



القدس المحتلة/سما/

شن الحاخام الإسرائيلي يشيفا هجاري إدلشتاين، من إحدى المستوطنات اليهودية هجوما حادا على العرب والمصريين.


وقال: "الآن هناك تهديدات رهيبة من العرب، إنهم يوجهون لليهود تهديدات كبيرة"، مضيفا أن المصريين أكثر الشعوب كراهية لليهود.

وأضاف الحاخام اليهودي المتطرف وفقا للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي: "حتى في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء، من جميع الجهات، من جانب واحد من البحر، وهنا، وهنا، وهنا، في كل مكان، كل الأمم تكرهنا، وعلى رأسهم مصر، نحن نحتاج لمعجزة والعناية الإلهية للتخلص منهم".

وقال: "واجب على من يتعلمون التوراة إنقاذ كل إسرائيل، أولئك الذين يمارسون التوراة عليهم واجب تجاه إسرائيل ويجب على الجميع الانخراط فيه، وهو إنهاء كل أعداء إسرائيل".

#مصر #اسرائيل

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