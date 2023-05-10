صحيفة إسرائيلية تلمح إلى احتمال “تورط” تل أبيب بهجوم جربة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة إسرائيلية عن “خطة سرية” تعدها الحكومة لنقل من سمتهم بـ”الجالية اليهودية” إلى إسرائيل، مؤكدة أن تل أبيب كانت على علم منذ أشهر بوجود “تهديد” ضد يهود جربة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “هناك خطة سرية للهجرة الجماعية من تونس، لكن من غير الواضح ما إذا كان أفراد الجالية اليهودية مهتمين بالهجرة إلى إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة “وراء كواليس الهجوم على كنيس يهودي قديم في تونس، تراقب الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية تهديداً خطيراً ضد الجالية اليهودية في جربة منذ عدة أشهر”.

وأكد مسؤول حكومي إسرائيلي كبير إنه خاض قبل شهرين جلسة نقاش مغلقة مع زعماء يهود حول “الشعور بمعاداة السامية” لدى اليهود في تونس.

وقال للصحيفة “نعمل على مراقبة الوضع مع الوكالة اليهودية ومع وزارة الهجرة والاندماج ، في محاولة لإحداث تأثير ومحاولة جلب هؤلاء اليهود إلى إسرائيل”.

وكان عميشاي شكلي، وزير شؤون المغتربين ومكافحة معاداة السامية، علق على الهجوم في تدوينة على تويتر قال فيها “منذ حوالي شهر ونصف، وفي ظل التوترات في تونس، عقدنا مع الوكالة اليهودية اجتماعاً طارئاً، حيث اتفقنا على عمل مشترك من شأنه مساعدة أفراد الجالية اليهودية الذين يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل”.



وتسبّب الهجوم الذي نفذه أحد عناصر الأمن واستهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة، بمقتل 6 أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، وجرح 6 آخرين.