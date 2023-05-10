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احتجاجات في حيفا وأم الفحم تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

الجمعة 12 مايو 2023 05:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجات في حيفا وأم الفحم تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة



حيفا/أم الفحم/سما/

شارك العشرات من الناشطين في مظاهرتين احتجاجيتين نظمتا مساء اليوم، الخميس، في مدينتي حيفا وأم الفحم، نصرة لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال على القطاع المحاصر، الذين أسفر حتى الآن عن استشهاد 30 مواطنا وإصابة 94.

وفي ساحة الأسير بمدينة حيفا، تظاهر العشرات احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة باعتداءات الاحتلال.


واعتدى عناصر من الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين في حيفا، محاولين قمع المظاهرة وإنزال العلم الفلسطيني، فيما واصل الناشطون احتجاجهم، ورددوا شعارات رافضة لجرائم الاحتلال.

وفي أم الفحم، نظمت وقفة احتجاجية عند مدخل المدينة، بدعوة من اللجنة الشعبية، وطالب المشاركون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيقاف الجرائم المستمرة والاغتيالات السياسية بحق الأهالي في القطاع.

وحمّل المشاركون الحكومة الاسرائيلية، مسؤولية التصعيد في غزة.


ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف العدوان، كتب على بعضها: "ارفعوا أيديكم عن قطاع غزة"، و"كل الخزي والعار لقتلة الأطفال"، و"إرهابهم لن يثنينا".

#ام الفحم #حيفا

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