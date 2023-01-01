حماس تنتقد الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال وعدوانه على غزة

غزة/سما/

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح مساء الخميس ان "المواقف الدولية الصامتة عن جرائم الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، تمثل تشجيعاً للاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا، واستمرار لمنطق المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية".

وتوصل قوات الاحتلال عدوناه على الشعب الفلسطيني لليوم الثالث على التوالي ما أسفر عن ارتقاء 30 شهيدًا وإصابة نحو 94 آخرين عدد كبير منهم من الأطفال والنساء.