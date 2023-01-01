كتائب أبو علي مصطفى تزف شهيدها المقاتل في الوحدة الصاروخية عدي اللوح

غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، إلى أبناء الشعب الفلسطيني، شهيدها الرفيق الشاب عدي رياض اللوح، الذي ارتقى، مساء الخميس، جراء استهداف صهيوني مباشر له وسط قطاع غزة.

وفيما يلي بيان الكتائب كما وصل وكالة سما:

تزف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى شهيدها المقاتل في الوحدة الصاروخية الرفيق البطل (عدي رياض اللوح) الذي التحق بركب الشهداء قبل قليل إثر استهداف صهيوني مباشر له وسط قطاع غزة بعد تنفيذ مهمة التصدي للعدوان الصهيوني ضمن الرد الموحد في معركة ثأر الأحرار.

وإذ تنعى الكتائب أحد فرسانها الميامين لتؤكد على أن دمائه لن تضيع هدرا وسيكمل رفاقه من بعده الطريق الذي قضى من أجله وسيدفع العدو ثمن ارتكاب حماقته بحق مقاومينا وأبناء شعبنا.