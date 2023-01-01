  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نجاة وزيرة المستوطنات من صواريخ المقاومة في اسدروت باعجوبة

الخميس 11 مايو 2023 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة وزيرة المستوطنات من صواريخ المقاومة في اسدروت باعجوبة



غزة / سما/

اصابت شظية صاروخ اطلق من غزة سيارة وزيرة المستوطنات والبعثات الوطنية في اسرائيل ، أوريت ستروك ، مساء اليوم (الخميس) ، أثناء زيارتها لمستوطنة سديروت وفق الاعلام العبري.

ووفق موقع واي نت:" فان شظايا صاروخ سقط على مبنى تطاير نحو مركبة الوزيرة. ولم يصب سائق الوزيرة الذي كان داخل السيارة"

ووفق الموقع كتبت الوزيرة ستروك: "قطعة من الشظية في سيارتي. هكذا انتهى الأمر. سمعنا" لون أحمر "ثم دوي! الاصطدام - على بعد أمتار قليلة بالقرب منا نجا السائق مئير بأعجوبة رأى النار أمام عينيه مباشرة "

وأضافت" أن المبنى الذي انعقد فيه اجتماع حكومي قبل أسابيع أصيب بصاروخ ".

وقال سائق الوزير مئير "رأيت اصابة مباشرة بالمبنى حيث كان من المفترض ان نكون في الاجتماع. ترجلت من السيارة وركضت الى المنطقة المحمية ثم رأيت قطعة من الشظية. صدمت السيارة "

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس بخانيونس (صور وفيديو)

ماذا يعني استخدام الاحتلال"مقلاع داود" للمرة الأولى في المواجهة مع غزة؟

الجهاد تمكن من شلّ دولة بأكملها لمدة 48 ساعة..هنغبي: لا مصلحة بمواصلة المعركة..

من هو الشهيد علي غالي الذي اغتالته إسرائيل فجرا ؟

إسرائيل تتأهب بعد اغتيال قائد بالجهاد .. المقاومة تطلق مجددا قذائف صاروخية تجاه "غلاف غزة"

الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بالسعي لوقف القتال وهذا ما قاله مصدر سياسي اسرائيلي ..

سرايا القدس تبث مشاهد من القصف الصاروخي للغرفة المشتركة تجاه الأراضي المحتلة

الأخبار الرئيسية

المقاومة الفلسطينية تقصصف تل أبيب وعشرات المدن والبلدات الاسرائيلية بالصواريخ

الناطق باسم سرايا القدس: سياسة الاغتيالات لن توقف مسيرتنا وجاهزون لتوسيع نطاق النار

مقتل مستوطنة واصابة 7 اخرين بجراح...سرايا القدس تقصف تل أبيب بالصواريخ واصابة مبنى بصورة مباشرة في رحوبوت ..

ثلاثة شهداء في غزة وخانيونس بينهم "أحمد أبو دقة" القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ..

التاسعة بتوقيت البهاء.. دعوات جماهيرية لاعتلاء أسطح المنازل للتكبير دعماً لمقاتلي "سرايا القدس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية