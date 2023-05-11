المقاومة الفلسطينية تقصصف تل أبيب وعشرات المدن والبلدات الاسرائيلية بالصواريخ

غزة / سما/

دوت صفارات الإنذار في ريشون لتسيون وحولون جنوب مدينة " تل أبيب" المحتلة.وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان اكثر من 100 صاروخ اطلقته المقاومة الفلسطينية الساعة التاسعة مساء طالت العشرات من البلدات والمدن الاسرائيلية.

في الإطار أطلقت "سرايا القدس" رشقات صاروخية مكثفة باتجاه مدينتي سديروت وعسقلان فيما قالت وسائل اعلام عبرية ان صاروخا اصاب مبنى في مدينة نتيفوت 15 كم من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اعترفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الخميس 11-5-2023، أن الصاروخ الذي وصل مستوطنة "رحوفوت" جنوب تل أبيب تخطي منظومة "مقلاع داوود".

وكانت أطلقت "سرايا القدس" والمقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه وسط كيان الاحتلال سقط أحد الصواريخ على منزل مكون من 4 طوابق في مدينة رحوفوت أودى لمقتل مستوطن.

وصدحت أصوات المواطنين بالتكبير والتهليل فوق أسطح البنايات والمساجد في قطاع غزة، دعما للمقاومة تزامنا مع ساعة البهاء والرشقات الصاروخية التي تدك المستوطنات الاسرائيلية.