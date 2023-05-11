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الغرفة المشتركة لإسرائيل: ثأرنا مستمر

الخميس 11 مايو 2023 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغرفة المشتركة لإسرائيل: ثأرنا مستمر



غزة / سما/

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بيانا، مساء اليوم الخميس، قالت فيه: "لن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة، وإن ثأرنا مستمر، ونقول للاحتلال بأنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير".

وفيما يلي نص البيان كما-:

بسم الله الرحمن الرحيم
{وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ}

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

توجه الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تحية الصمود والكرامة لأبناء شعبنا المرابط وتثمن صبرهم وجهادهم، وإننا إذ ننعى في اليوم الثالث من عملية "ثأر الأحرار" بكل فخرٍ واعتزازٍ شهداء شعبنا البطل، وعلى رأسهم الشهيدين القائدين في سرايا القدس : علي غالي وأحمد أبو دقة اللذين اغتالتهما يد الغدر الصهيونية، لنؤكد بأننا على عهد الشهداء، ولن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة، وإن ثأرنا مستمر، ونقول للعدو الجبان بأنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير، وأن يد المقاومة الثقيلة قادرةٌ على إيلامه.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية
الخميس 21 شوال 1444هـ
الموافق 11-05-2023م

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