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الإعلام العبري: الصاروخ الذي وصل جنوب "تل أبيب" تخطي "مقلاع داوود" والقبة الحيديدة

الخميس 11 مايو 2023 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: الصاروخ الذي وصل جنوب "تل أبيب" تخطي "مقلاع داوود" والقبة الحيديدة



القدس المحتلة/ سما/

اعترفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الخميس 11-5-2023، أن الصاروخ الذي وصل مستوطنة "رحوفوت" جنوب تل أبيب تخطي منظومة "مقلاع داوود".

وقالت وسائل الإعلام العبرية: "الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية قبل قليل ووصل مستوطنة "رحوفوت" جنوب تل أبيب استطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية".

وكانت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية اطلقت رشقات صاروخية باتجاه وسط كيان الاحتلال سقط أحد الصواريخ على منزل مكون من 4 طوابق في مدينة رحوفوت أدى لمقتل مستوطن واصابة 7 اخرين بجراح مختلفة.

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