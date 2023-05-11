سرايا القدس تقصف تل أبيب بالصواريخ واصابة مبنى بصورة مباشرة في رحوبوت ..

غزة / سما/

قالت وسائل اعلام عبرية ان صاروخا بعيد المدى اطلقته سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اصاب مساء اليوم مبنى في مدينة رحوبوت جنوب تل ابيب اصابة مباشرة وان اضرارا كبيرة ودمار كبيرا اصاب المكان المستهدف.

وقالت القناة العبرية السابعة أن اسرائيلية قتلت واصيب 7 اخرين بجراح جراء القصف الصاروخي لمنطقة تل ابيب.

وقالت القناة الـ 14 الاسرائيلية ان الجيش يحقق في فشل القبة الحديدية او منظمومة مقلاع داوود التصدي للصواريخ التي ضربت تل ابيب مساء اليوم..

على صعيد متصل واصلت المقاومة الفلسطينية قصف المدن والبلدان الواقعة بين غلاف غزة وتل ابيب بالصواريخ في رشقات متتالية.

يتبع