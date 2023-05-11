4 إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف المقاومة منطقة كرم أبو سالم

القدس المحتلة/ سما/

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر اليوم الخميس11/5/2023" إن عدد من الجنود أصيبوا بجراح بعد استهداف المقاومة الفلسطينية منطقة كرم أبو سالم بوابل من القذائف".

وأكد موقع خدشوت حموت:، إصابة عدد من الجنود "الإسرائيليين"، بعد استهداف منطقة كرم أبو سالم بقذائف من غزة.

بدوره، قال موقع أخبار عاجلة العبري: تقرير أولي: ضربة بمنشأة عسكرية حساسة في كرم أبو سالم.الأمر تحت الرقابة. التفاصيل لاحقًا

وفي نفس السياق، أكدت إذاعة كان العبرية، سقوط 3 قذائف هاون على منشأة عسكرية داخل كيبوتس كرم أبو سالم.