  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف المقاومة منطقة كرم أبو سالم

الخميس 11 مايو 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف المقاومة منطقة كرم أبو سالم



القدس المحتلة/ سما/

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر اليوم الخميس11/5/2023" إن عدد من الجنود أصيبوا بجراح بعد استهداف المقاومة الفلسطينية منطقة  كرم أبو سالم بوابل من القذائف".

وأكد موقع خدشوت حموت:، إصابة عدد من الجنود "الإسرائيليين"، بعد استهداف منطقة كرم أبو سالم بقذائف من غزة.

بدوره، قال موقع أخبار عاجلة العبري: تقرير أولي: ضربة بمنشأة عسكرية حساسة في كرم أبو سالم.الأمر  تحت الرقابة. التفاصيل لاحقًا

وفي نفس السياق، أكدت إذاعة كان العبرية، سقوط 3 قذائف هاون على منشأة عسكرية داخل كيبوتس كرم أبو سالم.

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس بخانيونس (صور وفيديو)

تعثر مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال لهذا السبب..

ماذا يعني استخدام الاحتلال"مقلاع داود" للمرة الأولى في المواجهة مع غزة؟

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

الجهاد تمكن من شلّ دولة بأكملها لمدة 48 ساعة..هنغبي: لا مصلحة بمواصلة المعركة..

رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب ولأول مرة بئر السبع (صور وفيديو)

إصابات في صفوف المستوطنين ودمار كبير في عسقلان وسديروت بفعل صواريخ غزة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تغتال أحمد أبو دقة القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ..

التاسعة بتوقيت البهاء.. دعوات جماهيرية لاعتلاء أسطح المنازل للتكبير دعماً لمقاتلي "سرايا القدس"

قصف

مصدر إسرائيلي: وفد مصري بطريقه لإسرائيل وغالنت يوعز بالاستعداد لتوسيع اطلاق الصواريخ

قصف

مسؤول اسرائيلي : "لن نتوقف عن سياسة الاغتيالات ولن نعيد جثمان خضر عدنان" و لم نعد مصر بأي شئ

image_processing20230511-1095-x4pz2o

مصادر: مفاوضات مباشرة في مصر تنطلق اليوم والجهاد يوطن نفسه لمعركة لعدة أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية