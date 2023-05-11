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إسرائيل تغتال أحمد أبو دقة القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ..

الخميس 11 مايو 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تغتال أحمد أبو دقة القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ..



غزة / سما/

اغتالت إسرائيل القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أحمد أبو دقة في قصف استهدف منزله في بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت بشكل مفاجيء منزل الشهيد أحمد لبو دقة ٤٣ عاما، عضو المجلس العسكري للسرايا ما أدى لاستشهاده وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته.
وأفادت وزارة الصحة بغزة وصول شهيد وأربع إصابات بجراح مختلفة إلى مشفى غزة الأوروبي جراء قصف المنزل .

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، تصفية نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في "سرايا القدس"، أبو دقة، "الذي كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ إطلاق النار على إسرائيل"، بحسب الاحتلال.

وأضاف جيش الاحتلال أن أبو دقة هو نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، علي غالي، الذي استشهد في عملية اغتيال نفذها الاحتلال فجر اليوم، في خانيونس.

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