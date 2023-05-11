أمريكا وبريطانيا منعتا إصدار بيان يدين العدوان على غزة

القدس المحتلة/ سما/

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، منعتا مجلس الأمن من إصدار بيان يدين العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف إردان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نجحنا في منع إدانة إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة التي عملنا بالتعاون معها"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أوضحتا أنهما لن تسمحا بإصدار أي بيان".

وجاء تصريح أردان بعد أن عقد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اجتماعا مغلقا بشأن غزة بناء على طلب الإمارات وفرنسا والصين.