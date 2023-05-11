بحرية الاحتلال تشارك في قصف مواقع سرايا القدس

غزة / سما/

قصفت بحرية الاحتلال اليوم الخميس، مواقعا تابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وتواصل بحرية الاحتلال إطلاق القذائف الصوتية على شواطئ دير البلح وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مرصدًا للمقاومة شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع.

فيما، قصفت طائرات إسرائيلية مرصدًا لسرايا القدس قرب مخيم العودة شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع، بالإضافة إلى قصفها مرصدًا للمقاومة بمنطقة أبو صفية شرقي جباليا.

كما، استمرت الغارات الإسرائيلية بقصف أراض زراعية في مناطق متفرقة بالقطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال أرض زراعية بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وغارة أخري على أراض في بيت حانون شمال القطاع، وأراض زراعية شرقي محافظة خانيوني ورفح جنوب القطاع.

كما، قصف طيران الاستطلاع أرضا زراعية في محيط مدرسة الزراعة ببيت حانون شمال القطاع.