التاسعة بتوقيت البهاء.. دعوات جماهيرية لاعتلاء أسطح المنازل للتكبير دعماً لمقاتلي "سرايا القدس"

غزة / سما/

دعت حركة الجهاد الاسلامي الجماهير الفلسطينية، لاعتلاء أسطح المنازل بالتزامن مع فتح مكبرات المساجد الساعة 9 مساء اليوم الخميس 11 مايو 2023، "بتوقيت "البهاء"، للتكبير والتهليل دعماً وإسناداً لمقاتلي سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية.

لليوم الثالث على التوالي، تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كتم أنفاس "إسرائيل" وجعلها هينة الشلل القسري، بعد أن دكتها بوابل من الصواريخ، بعد ساعات طويلة من الانتظار للرد على اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس فجر الثلاثاء 9/5/2023.

يشار إلى العدوان الذي يشنه العدو "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، أسفر عن ارتقاء 25 شهيداً و67 جريحاً من بينهم 10 من الأطفال والنساء.