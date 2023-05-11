من هو الشهيد علي غالي الذي اغتالته إسرائيل فجرا ؟

غزة/ سما /

اغتالت إسرائيل فجر اليوم الخميس القائد علي حسن غالي، عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس.

فمن هو الشهيد...

الشهيد علي غالي ولد في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عام 1975م، وانتمى لحركة الجهاد الإسلامي مطلع التسعينات.

والتحق الشهيد في صفوف العمل العسكري بسرايا القدس وكان من أوائل المنضمين لمجموعات الاستشهاديين.

وقالت سرايا القدس في بيان لها إنه باع الشهيد ذهب زوجته بداية الانتفاضة لشراء السلاح، وعرف بالالتزام بالعمل والإنجاز والعطاء اللامحدود.

وبحسب السرايا تميز الشهيد بالسرية التامة، وقلة الظهور، والعمل في الظل.

وشقيقه محمد معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002م وحكم عليه ب 25 عاماً بدعوى المشاركة في تنفيذ عمليات فدائية.

أبرز التكليفات العسكرية:

- شارك في تأسيس الوحدة الصاروخية

- شارك في عمليات القصف الصاروخي منذ عام ٢٠٠٢م.

- أشرف على تدريب مجاهدي الوحدة الصاروخية على عمليات التربيض والإطلاق.

- أشرف على تربيض وإطلاق صواريخ فجر 5 عام 2012م.

- يعتبر من العقول الفذة والمبدعة في المجال التقني وكان بارعاً في تصنيع الراجمات الصاروخية الأرضية والمحمولة.

- عمل نائبًا لمسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس عام 2010.

- كان رفيقاً عزيزاً للقاًئد خالد منصور وأكثرهم قربا منه في إدارة الوحدة الصاروخية حيث كان نائبه لسنوات طويلة

- مسؤول القوة الصاوخية خلفاً للشهيد القائد خالد منصور وعضو المجلس العسكري لسرايا القدس منذ عام 2019

▪ نجا من عديد محاولات الاغتيال كان أبرزها في سيف القدس حيث أصيب إصابة بالغة.

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