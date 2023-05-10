مصدر إسرائيلي: وفد مصري بطريقه لإسرائيل وغالنت يوعز بالاستعداد لتوسيع اطلاق الصواريخ

القدس المحتلة / سما /

قال الناطق العسكري الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، إن الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة.

غالانت: نستعد لعمليات أخرى ولإمكانية اتساع دائرة إطلاق المقذوفات

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه أوعز لقوات الأمن بالاستعداد لإمكانية توسيع دائرة إطلاق القذائف الصاروخية، "واتخاذ كافة الوسائل المطلوبة من أجل الإعدادا لسلسلة عمليات عسكرية أخرى".

وجاءت أقوال غالانت في أعقاب تقييم للوضع أجراه مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار.

مصدر إسرائيلي رفيع: وفد مصري بطريقه لإسرائيل

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للإذاعة العامة الإسرائيلية إن "وفدا مصريا في طريقه إلى إسرائيل في إطار محادثات وقف إطلاق النار".