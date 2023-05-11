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جماهير حاشدة تشيع جثامين الشهداء الثلاثة جنوب قطاع غزة

الخميس 11 مايو 2023 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير حاشدة تشيع جثامين الشهداء الثلاثة جنوب قطاع غزة



غزة/ سما /

شيعت جماهير فلسطينية حاشدة، ظهر اليوم الخميس، جثامين الشهداء الثلاثة، بينهم القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" علي أبو غالي، جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع ناصر الطبي في خانيونس، باتجاه منازل عوائل الشهيدين علي أبو غالي وشقيقه محمود في حي الأمل لإلقاء نظرة الوداع عليهما.

فيما شيعت الجماهير في مدينة رفح جثمان الشهيد محمد منصور ابن شقيقة الشهيدين أبو غالي.

وردد المشاركون في الجنازة شعارات غاضبة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي.

ووري جثامين الشهداء الثلاثة الثرى في مقابر خانيونس ورفح.

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