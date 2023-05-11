"التربية" تبدأ بتطبيق أدوات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم

رام الله / سما /

بدأت وزارة التربية والتعليم، ومن خلال مركز البحث والتطوير التربوي بتطبيق أدوات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) في مدارس العيّنة.

وأكد مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي والمنسق الوطني للدراسة محمد مطر، أن تطبيق أدوات الدراسة جاء بعد اكتمال نشاطات الجاهزية للتطبيق في الميدان التربوي، عبر عقد اجتماعات مناطقية لتدريب المطبقين وفرق الدعم من مديريات التربية على إجراءات التطبيق، منوهاً إلى أنه تم تطوير برنامج التطبيق بالتعاون مع لجان الدراسات الدولية في مديريات التربية، في حين تم تزويد مدارس العيّنة بالنماذج الخاصة بالتطبيق وبرمجية أدوات الدراسة المحوسبة.

بدورها، أشارت مديرة عيّنات الدراسة سماح عريقات أن الدراسة تستهدف (200) مدرسة اختارتها بصورة عشوائية المنظمة الدولية الراعية للدراسة، بواقع (114) مدرسة في الضفة الغربية و(86) مدرسة في قطاع غزة، وبمشاركة ما يقارب (7000) طالب/ة من الصف الثامن في المدارس الحكومية ووكالة الغوث والخاصة.

وتتضمن الدراسة تطبيق اختبارات محوسبة في الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الثامن، وتعبئة استبيانات للطلبة والمعلمين ومديري المدارس، ما يوفر بيانات سياقية تمكن من تفسير مؤشرات التحصيل.

وتعتبر دراسة (TIMSS 2023) الحلقة الثامنة ضمن سلسلة دراسات (TIMSS)؛ وتأتي مشاركة فلسطين في الدراسة بعد المشاركة الأخيرة في عام 2011، وتهدف المشاركة الفلسطينية إلى وضع الرواية التربوية الفلسطينية على المنصات العالمية، مقارنة بأكثر من 65 نظاما تعليميا حول العالم، كما أن المشاركة ستوفر قواعد بيانات غنية تسهم في قياس أثر برامج التطوير التربوي التي تبنتها الوزارة في الأعوام الأخيرة، ورفد نشاطات تدريب المعلمين وتطوير المناهج بمؤشرات حديثة تسهم في توجيه تلك النشاطات.