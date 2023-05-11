  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تبدأ بتطبيق أدوات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم

الخميس 11 مايو 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بدأت وزارة التربية والتعليم، ومن خلال مركز البحث والتطوير التربوي بتطبيق أدوات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) في مدارس العيّنة.

وأكد مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي والمنسق الوطني للدراسة محمد مطر، أن تطبيق أدوات الدراسة جاء بعد اكتمال نشاطات الجاهزية للتطبيق في الميدان التربوي، عبر عقد اجتماعات مناطقية لتدريب المطبقين وفرق الدعم من مديريات التربية على إجراءات التطبيق، منوهاً إلى أنه تم تطوير برنامج التطبيق بالتعاون مع لجان الدراسات الدولية في مديريات التربية، في حين تم تزويد مدارس العيّنة بالنماذج الخاصة بالتطبيق وبرمجية أدوات الدراسة المحوسبة.

بدورها، أشارت مديرة عيّنات الدراسة سماح عريقات أن الدراسة تستهدف (200) مدرسة اختارتها بصورة عشوائية المنظمة الدولية الراعية للدراسة، بواقع (114) مدرسة في الضفة الغربية و(86) مدرسة في قطاع غزة، وبمشاركة ما يقارب (7000) طالب/ة من الصف الثامن في المدارس الحكومية ووكالة الغوث والخاصة.

وتتضمن الدراسة تطبيق اختبارات محوسبة في الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الثامن، وتعبئة استبيانات للطلبة والمعلمين ومديري المدارس، ما يوفر بيانات سياقية تمكن من تفسير مؤشرات التحصيل.

وتعتبر دراسة (TIMSS 2023) الحلقة الثامنة ضمن سلسلة دراسات (TIMSS)؛ وتأتي مشاركة فلسطين في الدراسة بعد المشاركة الأخيرة في عام 2011، وتهدف المشاركة الفلسطينية إلى وضع الرواية التربوية الفلسطينية على المنصات العالمية، مقارنة بأكثر من 65 نظاما تعليميا حول العالم، كما أن المشاركة ستوفر قواعد بيانات غنية تسهم في قياس أثر برامج التطوير التربوي التي تبنتها الوزارة في الأعوام الأخيرة، ورفد نشاطات تدريب المعلمين وتطوير المناهج بمؤشرات حديثة تسهم في توجيه تلك النشاطات.

#التربية والتعليم #الرياضيات #العلوم

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس بخانيونس (صور وفيديو)

تعثر مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال لهذا السبب..

ماذا يعني استخدام الاحتلال"مقلاع داود" للمرة الأولى في المواجهة مع غزة؟

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

"الغرفة المشتركة" تعلن عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" وتؤكد على ثلاث نقاط

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تزف عدداً من مقاتليها في معركة "ثأر الأحرار"

الجهاد تمكن من شلّ دولة بأكملها لمدة 48 ساعة..هنغبي: لا مصلحة بمواصلة المعركة..

الأخبار الرئيسية

قصف

مصدر إسرائيلي: وفد مصري بطريقه لإسرائيل وغالنت يوعز بالاستعداد لتوسيع اطلاق الصواريخ

قصف

مسؤول اسرائيلي : "لن نتوقف عن سياسة الاغتيالات ولن نعيد جثمان خضر عدنان"

image_processing20230511-1095-x4pz2o

مصادر: مفاوضات مباشرة في مصر تنطلق اليوم والجهاد يوطن نفسه لمعركة لعدة أيام

20230511100847

الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بالسعي لوقف القتال وهذا ما قاله مصدر سياسي اسرائيلي ..

20230511090015

إسرائيل تتأهب بعد اغتيال قائد بالجهاد .. المقاومة تطلق مجددا قذائف صاروخية تجاه "غلاف غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية