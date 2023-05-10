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الاحتلال يخطر بوقف العمل في شبكة مياه جنوب الخليل

الخميس 11 مايو 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف العمل في تمديد خط مياه بمنطقة غزيوة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل أسامة مخامرة ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة غزيوة بقرية ماعين في مسافر يطا، وأخطرت بوقف العمل في تمديد خط مياه لمنشآت زراعية تعود للمواطن ياسر محمد جبارين.

وأشار إلى أن الاحتلال يحرم المواطنين في تلك المناطق من العديد من الخدمات الأساسية، ويمنعهم والمؤسسات من إنشاء شبكات للمياه والكهرباء وغيرها، وذلك ضمن سياسة الاحتلال الاستيطانية الهادفة إلى تهجير السكان عن أراضيهم، والاستيلاء عليها لصالح توسعه الاستيطاني.

يذكر أن تلك القوات استولت، أمس الأربعاء، على "الحفار" الذي كان يعمل في تمديد خط المياه هذا، واحتجزت مالكه.

#الخليل #الاحتلال #مسافر يطا

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