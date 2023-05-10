مستوطن يهاجم مركبات المواطنين في بيت أمر شمال الخليل

الخليل / سما /

هاجم مستوطن، اليوم الخميس، مركبات المواطنين على شارع القدس – الخليل، قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن مستوطنا ترجل من مركبته عند مدخل جامعة خضوري فرع العروب، وهاجم بالحجارة مركبات المواطنين المارة على شارع القدس - الخليل قرب البلدة، ما أدى إلى تحطيم زجاج بعض المركبات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد نصري أبو مارية في البلدة، ولم يكن فيه أحد، وقاموا بكسر الباب الرئيس للمنزل، وتفتيشه بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.

يذكر أن فتاة (19 عاما) كانت قد أصيبت بجروح متوسطة صباح اليوم، جراء تعرضها للدعس من مستوطن.