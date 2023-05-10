مسؤول اسرائيلي : "لن نتوقف عن سياسة الاغتيالات ولن نعيد جثمان خضر عدنان"

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول سياسي إسرائيلي رسمي، إن تل أبيب لن تلتزم لمصر أو أي طرف بالتوقف عن عمليات الاغتيال مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأكد المسؤول في تصريح وزعه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاتصالات مستمرة مع مصر ولم يتم تقديم أي التزامات أو وعود لها.



وقال: "لم نلتزم بوقف عمليات الاغتيال .. يمكنهم المطالبة بذلك لكن نحن لن نلتزم".



وعن تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان، قال المسؤول: "إسرائيل لم توافق على تسليم جثمانه في إطار وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى إمكانية تسليمه لاحقًا.

واوضح ان هناك اتصالات مستمرة ولم نعد مصر بأي شئ ولن نقبل بأي شروط".

وانطلقت صباح اليوم، مفاوضات مباشرة ما بين المخابرات المصرية وقيادة حركة الجهاد الإسلامي، على إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.



وتسعى مصر من خلال هذه المفاوضات المباشرة لمحاولة تحقيق تقدم في المفاوضات المتعثرة التي تقودها منذ مساء الثلاثاء الماضي لمحاولة منع تصاعد الأوضاع في قطاع غزة.