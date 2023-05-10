  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لم نعد مصر بأي شئ

مسؤول اسرائيلي : "لن نتوقف عن سياسة الاغتيالات ولن نعيد جثمان خضر عدنان"

الخميس 11 مايو 2023 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي : "لن نتوقف عن سياسة الاغتيالات ولن نعيد جثمان خضر عدنان"



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول سياسي إسرائيلي رسمي، إن تل أبيب لن تلتزم لمصر أو أي طرف بالتوقف عن عمليات الاغتيال مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأكد المسؤول في تصريح وزعه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاتصالات مستمرة مع مصر ولم يتم تقديم أي التزامات أو وعود لها.


وقال: "لم نلتزم بوقف عمليات الاغتيال .. يمكنهم المطالبة بذلك لكن نحن لن نلتزم".


وعن تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان، قال المسؤول: "إسرائيل لم توافق على تسليم جثمانه في إطار وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى إمكانية تسليمه لاحقًا.

واوضح ان هناك اتصالات مستمرة ولم نعد مصر بأي شئ ولن نقبل بأي شروط". 

وانطلقت صباح اليوم، مفاوضات مباشرة ما بين المخابرات المصرية وقيادة حركة الجهاد الإسلامي، على إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.


وتسعى مصر من خلال هذه المفاوضات المباشرة لمحاولة تحقيق تقدم في المفاوضات المتعثرة التي تقودها منذ مساء الثلاثاء الماضي لمحاولة منع تصاعد الأوضاع في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

تعثر مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال لهذا السبب..

ماذا يعني استخدام الاحتلال"مقلاع داود" للمرة الأولى في المواجهة مع غزة؟

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

"الغرفة المشتركة" تعلن عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" وتؤكد على ثلاث نقاط

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تزف عدداً من مقاتليها في معركة "ثأر الأحرار"

الجهاد تمكن من شلّ دولة بأكملها لمدة 48 ساعة..هنغبي: لا مصلحة بمواصلة المعركة..

رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب ولأول مرة بئر السبع (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

image_processing20230511-1095-x4pz2o

مصادر: مفاوضات مباشرة في مصر تنطلق اليوم والجهاد يوطن نفسه لمعركة لعدة أيام

20230511100847

الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بالسعي لوقف القتال وهذا ما قاله مصدر سياسي اسرائيلي ..

20230511090015

إسرائيل تتأهب بعد اغتيال قائد بالجهاد .. المقاومة تطلق مجددا قذائف صاروخية تجاه "غلاف غزة"

photo_2023-05-10_23-31-48

اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس بخانيونس (صور وفيديو)

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قباطية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية