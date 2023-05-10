معروف: وقود الكهرباء شارف على النفاذ وأضرار كاملة وجزئية في مئات الوحدات السكنية

غزة / سما/

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أكد مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف اليوم الخميس 11/5/2023، أن العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا خلف حتى اللحظة 25 شهيداً منهم 6 أطفال و4 نساء، و2 من المسنين فضلاً عن إصابة 76 مواطناً منهم 24 طفلاً و13 امرأة و3 مسنين.

وأوضح معروف في مؤتمر صحفي عقده في اليوم الثالث للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، أن الوقود الخاص بمحطة كهرباء غزة أوشك على النفاد، لافتاً إلى تعرض 5 مبان لهدم كلي بما مجموعة 19 وحدة سكنية، وهدم جزئي 314 وحدة منهم 28 غير صالح للسكن و286 أضرار جزئية.

وبين، أن مخزون الوقود الموجود في المحطة شارف على النفاد وقد بدأ العد التنازلي لإيقاف المحطة، موضحاً أن توقف المحطة سيتسبب في أزمة إنسانية على مختلف القطاعات سواء القطاع الصحي وعمل المستشفيات وقدرتها على التعامل والحالات الناتجة عن العدوان أو القطاع الخدماتي وايصال المياه والمعالجة والصرف الصحي فضلاً عن معاناة المواطنين جراء زيادة كبيرة ستمر على ساعات انقطاع الكهرباء.

كما أفاد بوجود أضرار كبيرة في شبكات المياه والكهرباء والبنى التحتية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، مبيناً أن طواقم حماية المستهلك نفذت أكثر من 200 جولة تفتيشية وزيارات متابعة للأسواق ونقاط البيع حررت لها 15 مخالفة ومحضر ضبط..

وأكد توقف قطاع الصيد بالكامل نظراً لعدم قدرة الصيادين دخول البحر جراء العدوان إضافة لأضرار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعرضت للقصف ومزارع الخضروات والدواجن.

وأوضح أن التنمية الاجتماعية قدمت خدمات عاجلة لـ46 أسرة متضررة بشكل مباشر بمجموع 24 شخصاً.

وطال المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد لهذه الجريمة التي تمثل مصدراً جديداً يضاف للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة.

وقال :"تابعنا على مدى الأيام الماضية حالة من التعاطي والتداول للشائعات ومصدرها الاحتلال وهي تهدف لزعزعة استقرار مجتمعنا وشق صف جبهتنا الداخلية، وأصدرنا العديد من التنويهات والمحظورات وطالبنا النشطاء ومرتادي الشبكات الاجتماعية بروح وحس المسؤولية الوطنية والمجتمعية الأخلاقية".

وتابع:" في ضوء استمرار حالة العبث والاستهتار من البعض فإننا لن نتهاون وسنقوم بكل ما يلزم قانونياً وأمنياً باعتبار هذا الموضوع يمثل المهدد الأبرز لجبهتنا الداخلية".