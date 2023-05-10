السفير الأمريكي : ندعم إسرائيل ونعمل لخفض التصعيد

القدس المحتلة / سما /

أكد السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيديس اليوم الخميس أنه يعمل على التوسط في "خفض التصعيد للعنف" المستمر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب نيديس في تغريدة على "تويتر": قلقون من استمرار إطلاق الصواريخ اليوم. نحن نقف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. نعمل من أجل التهدئة السريعة".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 153 صاروخا من أصل 469 أطلقت من قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن نيديس أبلغ قبل أيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ينوي ترك منصبه هذا الصيف بعد قرابة عامين في القدس.