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"كهرباء غزة" تحذر من تغيير جدول التوزيع

الخميس 11 مايو 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء غزة" تحذر من تغيير جدول التوزيع



غزة/ سما /

دعت شركة الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الخميس، المواطنين والمؤسسات كافة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء، بسبب إغلاق المعابر وتأثيره على إدخال الوقود لمحطة التوليد، أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط. 

وأكدت الشركة في بيان لها، أن كمية الكهرباء المتوفرة من المصادر (166) ميجاوات، ومتوسط الطلب على الطاقة (193) ميجاوات، فيما بلغ متوسط العجز في الطاقة (13%).

وأشارت إلى أن الجدول المعمول به في المحافظات هو (8) وصل (8) فصل مع زيادات.

وقالت: "وصل عدد البلاغات عن أعطال الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان (311) تبليغ من مختلف المحافظات"، مشيرةً إلى أن المغذي F8 +J9 خرج من الخدمة، بسبب أعطال على الشبكة وتم إعادتهم للخدمة. 

ودعت الشركة المجتمع الدولي وكافة الأطراف بالتدخل العاجل من أجل السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد لضمان توفير كهرباء للمرافق الحيوية مثل المستشفيات ومضخات العادمة ومحطات المعالجة وآبار المياه الصالحة للشرب ومحطات التحلية والمرافق الخدمية الأخرى.

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