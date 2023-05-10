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طبيب يكشف فوائد ومضار الخضروات الورقية

الخميس 11 مايو 2023 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب يكشف فوائد ومضار الخضروات الورقية



وكالات / سما /

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أسباب عدم الحاجة إلى الإفراط بتناول الخضروات الورقية وما هي فوائدها للجسم.

ويشير الطبيب في برنامج تلفزيوني إلى أنه أثبت علميا أن تناول هذه الخضروات تخفض من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وغيره من أنواع الخرف الأخرى . واتضح أن معظم المواد النشطة بيولوجيا المؤثرة في النشاط الفكري للإنسان موجودة في الكزبرة. بالإضافة إلى ذلك للكزبرة خصائص مضادة للميكروبات لذلك تعتبر مضادا حيويا طبيعيا.

ويقول: " تناول كمية كبيرة من الكزبرة من جانب يبطئ سرعة ضعف المعرفة ومن جانب آخر يمنح مقاومة لنوع ما من العدوى".

ووفقا له، تحتوي جميع الخضار على فيتامين К الذي يعتبر نظيرا للأدوية التي تقوي نسيج العظام وتقلل من مخاطر الكسور.

وبالإضافة إلى ذلك جميع الخضار والفواكه والأعشاب تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي له خصائص مضادة للأورام ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحذر مياسنيكوف من أن الخضار الورقية قد تكون سببا في تكون حصى الكلى، كما يجب التقليل من تناولها أو ​​استبعادها تماما من النظام الغذائي عند تناول أدوية ترقق الدم.

#الخضروات الورقية #طبيب #فوائد #الجسم

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