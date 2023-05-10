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منتخب الشاطئية الفلسطيني يخوض أول تدريباته في السعودية

الخميس 11 مايو 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الشاطئية الفلسطيني يخوض أول تدريباته في السعودية



جدة / سما /

أجرى المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية, أول تدريباته على الملعب الفرعي بمدينة "جدة", استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام عمان السبت القادم, في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب المقامة في المملكة العربية السعودية.

وحضر التدريب، صلاح أبو العطا رئيس البعثة، إذ طالب اللاعبين بالتركيز والاستعداد الجيد للمباريات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن سامي سالم, على تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة بهدف جهوزية الجميع للقاءات.

ويلعب "الوطني" ضمن المجموعة الثانية للبطولة, حيث يواجه عمان السبت, ثم قيرغزستان الاثنين, على أن يختتم لقاءاته ضد مصر الأربعاء.

ويصعد لدور الثمانية كل من أول وثاني كل مجموعة, بجانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاثة.

#منتخب الشاطئية #السعودية #تدريبات

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